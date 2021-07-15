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Правила безопасного отдыха на воде

15.07.2021 18:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Из-за продолжительной жары в Минской области участились случаи гибели на воде. Накануне в Любани жертвой стихии стал пенсионер. Чтобы предотвратить печальную статистику, сотрудники ОСВОД и МЧС усилили контроль за акваториями. При этом безопасность в первую очередь зависит от самих отдыхающих. Лучше не заходить в воду далеко от спасательных станций, нельзя заплывать за буйки. Также нырять с дамб, пристаней или лодок.

Избежать несчастных случаев поможет и внимательное отношение к тем, кто рядом. Иногда, чтобы спасти жизнь человеку, достаточно оперативно сообщить о чрезвычайной ситуации или оказать первую медицинскую помощь.


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Из-за продолжительной жары в Минской области участились случаи гибели на воде. Накануне в Любани жертвой стихии стал пенсионер. Чтобы предотвратить печальную...
 
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