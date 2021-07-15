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Именная звезда Н. Баскова появилась в Летнем амфитеатре Витебска

15.07.2021 18:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Буквально час назад в Летнем амфитеатре Витебска появилась именная звезда Николая Баскова. Яркая церемония прошла в присутствии большого количества зрителей и журналистов. Он - один из самых титулованных и любимых артистов на современной сцене. Его выступления в Витебске неизменно сопровождают аншлаги. Именно Летний амфитеатр в 1999-м стал первой серьезной сценой для артиста.

Николай Басков, народный артист России:

Я не мог не приехать на "Славянский базар", потому что 30 лет - это событие. Представляете, скольких прекрасных талантливых людей эта сцена вывела на большую творческую тропу. Когда я выходил на эту сцену 22 года назад, я даже не представлял, что спустя 22 года я буду стоять на звезде Киркорова и любоваться своей.

Вечером Николай Басков выйдет на сцену в концерте-открытии юбилейного "Славянского базара".


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Теги: Витебск
 
 
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Буквально час назад в Летнем амфитеатре Витебска появилась именная звезда Николая Баскова. Яркая церемония прошла в присутствии большого количества зрителей и...
 
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