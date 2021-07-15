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Погода на 16 июля

15.07.2021 18:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Погоду в Беларуси продолжит определять очень теплая неустойчивая воздушная масса.

Днем 16 июля максимальная температура воздуха во многих районах республики достигнет +30 +34°С, местами +35 +36°С. 17-18 июля сохранится жаркая погода.


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Погоду в Беларуси продолжит определять очень теплая неустойчивая воздушная масса. Днем 16 июля максимальная температура воздуха во многих районах республики...
 
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