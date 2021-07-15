Источник материала: БелТА

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На сегодня в Беларуси зарегистрировано 28 операторов почтовой связи и 190 операторов электросвязи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсвязи.

"По состоянию на 1 июля в реестре лицензий Минсвязи находятся сведения о 218 лицензиях в области связи. Зарегистрировано: 28 операторов почтовой связи и 190 операторов электросвязи", - отметили в пресс-службе

В настоящее время специальные разрешения (лицензии) на деятельность в области связи в Беларуси выдает Министерство связи и информатизации.

Перечень услуг, подлежащих лицензированию в области связи, - это услуги электросвязи общего пользования (предоставление международного, междугородного, местного телефонного соединения, услуги передачи данных, фиксированной спутниковой и подвижной спутниковой электросвязи, сотовой подвижной электросвязи), а также услуги почтовой связи общего пользования (пересылка почтовых отправлений, прием подписки на печатные СМИ и их доставка).

Процедура получения специального разрешения (лицензии) на деятельность в области связи размещена в разделе "Лицензирование" на сайте министерства.-0-