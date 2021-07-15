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Торжественное открытие юбилейного фестиваля сегодня в 22:00 на "Беларусь 1"

15.07.2021 20:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Витебске уже скоро прозвучат торжественные фанфары "Славянского базара"  и будет дан официальный старт масштабному форуму искусств. В ритме фестиваля  город живет уже несколько дней. Ярким калейдоскопом  одни мероприятия сменяют другие. 

Конкурс барабанщиц и мажореток на "Славянском базаре" 


Зрелищное шоу подарили участницы международного фестиваля барабанщиц и мажореток. На площади Победы Витебска выступили около семи сотен конкурсанток. Свои номера они демонстрировали в течение нескольких часов. Проект пользуется особой популярностью у зрителей.

А в Летнем амфитеатре уже все готово к открытию. В афише  Тамара Гвердцители, Анита Цой, Лариса Долина, Николай Басков. Кстати, он в этом году стал обладателем специальной награды Президента Беларуси "Через искусство – к миру и взаимопониманию". Напомним, торжественное открытие юбилейного фестиваля  смотрите на "Беларусь 1"  в 22:00.


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Теги: Витебск
 
 
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В Витебске уже скоро прозвучат торжественные фанфары "Славянского базара"  и будет дан официальный старт масштабному форуму искусств. В ритме фестиваля  город...
 
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