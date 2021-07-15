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Белорусские женщины против санкций - более 50 тысяч белорусских женщин подписались под обращением
15.07.2021 20:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Более 50 тысяч белорусских женщин подписались под обращением против санкций в отношении нашей страны. Как отметила председатель общественного объединения Елена Богдан, Белорусский союз женщин с тревогой и возмущением воспринимает непрекращающееся политическое и экономическое давление на Беларусь. Женщины, как никто другой, понимают, чем могут обернуться разного рода санкции. Они в первую очередь повлекут снижение благосостояния людей, каждого из граждан нашей страны, наших родителей, детей и внуков.
Обращение белорусских женщин будет направлено в ООН.
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Более 50 тысяч белорусских женщин подписались под обращением против санкций в отношении нашей страны. Как отметила председатель общественного объединения Елена...
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