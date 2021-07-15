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Гайдукевич: сейчас идет жесткая борьба за будущее Беларуси на 20 лет вперед

15.07.2021 21:47 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сейчас идет жесткая борьба за будущее Беларуси на 20 лет вперед. Такое мнение высказал депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Сейчас идет борьба за будущее страны не на этот год, не на два года вперед, а на 10-15-20 лет вперед. Это историческое время. Поэтому и борьба жесткая", - подчеркнул Олег Гайдукевич.

По его мнению, похожие события разворачивались и в 1995-1996 годах. Парламентарий убежден, что если бы тогда победил не Александр Лукашенко и сильная президентская власть, а Верховный Совет, за частью депутатов которого стоял Запад, то сегодня Беларуси бы уже не было.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Сейчас идет борьба за будущее страны не на этот год, не на два года вперед, а на 10-15-20 лет вперед. Это историческое время. Поэтому и борьба жесткая", - подчеркнул...
 
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