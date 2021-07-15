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Гайдукевич: радикальная оппозиция хочет уничтожить страну, в которой не получается реализовывать теракты

15.07.2021 21:47 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Радикальная оппозиция хочет уничтожить страну, в которой не получается реализовывать теракты. Об этом заявил депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Радикалов можно только остановить. Радикалы сами никогда не остановятся до тех пор, пока есть финансирование, подогревание интереса к этому, и до тех пор, пока идет гибридная война в отношении Беларуси. Поэтому надеяться, что они остановятся сами, прозреют и скажут, что "мы прекращаем террористическую деятельность" - этого не будет, их надо останавливать, - сказал Олег Гайдукевич. - И, на мой взгляд, сегодня в том, что до сих пор никто не погиб, никого не убили, теракты не получились, заслуга той страны, которую они хотят уничтожить, заслуга тех силовых структур, которые созрели, стали сильными в этой стране, заслуга именно того, за что мы сейчас все вместе боремся".

В июле стало известно о нескольких сорвавшихся попытках теракта в Беларуси, нападении на журналиста СТВ Григория Азаренка и поджоге дома Олега Гайдукевича. По мнению депутата, то, что в результате нападения никто не пострадал и не сгорел дом, это стечение обстоятельств. 12 июля КГБ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.289 (акт терроризма) УК, по факту попытки поджога дома парламентария.

"Атаковали не только меня. На мой взгляд, задача стоит заставить молчать не только тех людей, которые больше всего говорят, жестко, последовательно отстаивают свою точку зрения, а тех, кто вокруг них. Возьмите даже артистов - Серегу. В чем Серега провинился? Он не имеет права иметь свою точку зрения, он должен быть согласен со всем, что вы, как в секте какой-то, пропагандируете? Он высказал как человек, как артист свою точку зрения - его стали травить", - отметил Олег Гайдукевич. - Это попытка запугать, заставить замолчать. Но приведет она к обратному эффекту".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Радикалов можно только остановить. Радикалы сами никогда не остановятся до тех пор, пока есть финансирование, подогревание интереса к этому, и до тех пор, пока идет...
 
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