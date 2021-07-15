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"Славянский базар" укрепляет взаимопонимание, доверие и дружбу между народами и странами - Пашинян

15.07.2021 22:17 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" укрепляет взаимопонимание, доверие и дружбу между различными народами и странами. Об этом сказано в приветственном послании исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна организаторам, участникам и гостям форума, сообщает БЕЛТА.

"На протяжении трех десятилетий фестиваль привносит значительный вклад в доброе дело укрепления взаимопонимания, доверия и дружбы, взаимного духовного и культурного обогащения между различными народами и странами. "Славянский базар в Витебске" давно и прочно завоевал сердца армянкой общественности, снискал интерес и популярность у музыкантов Армении, для которых участие в фестивале - особая честь", - говорится в приветствии.-0-

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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"Славянский базар в Витебске" давно и прочно завоевал сердца армянкой общественности, снискал интерес и популярность у музыкантов Армении, для которых участие в...
 
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