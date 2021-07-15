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Головченко и Мишустин обсудили противодействие санкциям и углубление коооперации
15.07.2021 22:41 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко провел телефонный разговор с председателем правительства России Михаилом Мишустиным по всей повестке двусторонних отношений, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.
Главы правительств обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, реализацию договоренностей, достигнутых в ходе встречи глав государств, по противодействию санкционному давлению, углублению экономической кооперации, над которыми работают соответствующие ведомства двух стран.-0-
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Главы правительств обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, реализацию договоренностей, достигнутых в ходе встречи глав государств, по...
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