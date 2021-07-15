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А. Лукашенко: "Славянский базар" стал символом становления независимого государства

15.07.2021 22:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В фестивальном Витебске проходит церемония открытия "Славянского базара". Этот праздник музыки стал для белорусов одним из символов становления независимого государства.  Всех, кто собрался сегодня в Витебске в Летнем амфитеатре,  Александр Лукашенко назвал истинными и преданными друзьями Беларуси.  

Фестивалю искусств  - три десятилетия! В свое время он стал первым масштабным  культурным событием после развала Советского союза. И  братские народы снова объединили  - искусство и музыка, которые укрепили мир и взаимопонимание.  Беларуси удалось за эти годы объединить   единомышленнников более чем из 70 стран. И сегодня "Славянский базар" - авторитетнейший международный конкурс. Причем именно профессионального мастерства, подчеркнул белорусский лидер! И это не шоу технологий  для  имиджа и желания потешить чье-то самолюбие. Бороться  за первое место в Витебске собираются лучшие вокалисты. И для многих --  победа здесь  -- путевка в большой мир искусства.   

А. Лукашенко: В единстве народов есть сила, преодолевающая любые преграды 


А. Лукашенко: "Славянский базар" стал символом становления независимого государства


Речь Александра Лукашенко не единожды  прерывалась аплодисментами. Как и все десятилетия,  витебская сцена  по-прежнему радует своих зрителей россыпью звезд. И только на официальном старте форума - хиты от почти семи десятков артистов. 


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Теги: Витебск
 
 
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В фестивальном Витебске проходит церемония открытия "Славянского базара". Этот праздник музыки стал для белорусов одним из символов становления независимого...
 
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