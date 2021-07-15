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А. Лукашенко: В единстве народов есть сила, преодолевающая любые преграды

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так А. Лукашенко: "Славянский базар" стал символом становления независимого государства В фестивальном Витебске проходит церемония открытия "Славянского базара". Этот праздник музыки стал для белорусов одним из символов становления независимого...

В фестивальном Витебске проходит церемония открытия "Славянского базара". Этот праздник музыки стал для белорусов одним из символов становления независимого государства. Всех, кто собрался сегодня в Витебске в Летнем амфитеатре, Александр Лукашенко назвал истинными и преданными друзьями Беларуси.Фестивалю искусств - три десятилетия! В свое время он стал первым масштабным культурным событием после развала Советского союза. И братские народы снова объединили - искусство и музыка, которые укрепили мир и взаимопонимание. Беларуси удалось за эти годы объединить единомышленнников более чем из 70 стран. И сегодня "Славянский базар" - авторитетнейший международный конкурс. Причем именно профессионального мастерства, подчеркнул белорусский лидер! И это не шоу технологий для имиджа и желания потешить чье-то самолюбие. Бороться за первое место в Витебске собираются лучшие вокалисты. И для многих -- победа здесь -- путевка в большой мир искусства.Речь Александра Лукашенко не единожды прерывалась аплодисментами. Как и все десятилетия, витебская сцена по-прежнему радует своих зрителей россыпью звезд. И только на официальном старте форума - хиты от почти семи десятков артистов.