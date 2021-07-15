Источник материала: БT

Инвестиции как импульс для развития регионов. О перспективах и модернизации кондитерского предприятия, которое после банкротства было закрыто, сегодня говорили в городском поселке Ивенец. Сегодня же спрос на продукцию превышает производственные мощности, да и местным жителям не нужно искать работу в других регионах. О бизнес-стратегии расскажет Светлана Лукьянюк.

Регионы - ключевой аспект социально-экономического развития Беларуси

Городской поселок Ивенец. Жителей более 5 тысяч. Работающих примерно треть. Для них предприятия на плаву огромный плюс.

Эти линии не так давно были на паузе. Конфетную фабрику признали банкротом три года назад. Сладкий бренд потихоньку становился историей. Но в конце прошлого года решили, что продолжению все же быть. Сильный игрок на рынке кондитерский "Слодыч" взял эти площади под свое крыло. И они стали его филиалом.

Стратегия развития - это и новый ассортимент. Помимо печенья, конфеты "Коровка", карамельки и желейные, а у местных появились такие нужные рабочие места. Сейчас почти сотня. Но увеличат втрое.

Объемы производства вырастут в 4 раза

Бизнес-план на 5 лет. Объемы производства вырастут в 4 раза. Треть продукции останется на внутреннем рынке. Остальное на экспорт. Оборудование обновлять не пришлось, прошлый хозяин закупил немецкие линии. Не хватило тогда просто грамотного управления.

О перспективах сегодня рассказали и премьеру. Чтобы выигрывать по сладостям у конкурентов в основном из России и Украины, нужно держать и качество, и доступную цену. Да и вкус покупателей изучать.

Выкупить эти цеха и расплатиться с долгами прежних хозяев помогла банковская рассрочка на 10 лет. Это пример того, что и после банкротства и ликвидации можно выйти в плюс.

Этот опыт могут взять на вооружение и другие сильные предприятия. Ведь площадок для инвестпроектов по стране много. В только Воложинском районе сегодня 7, где есть свет и вода.

В планах и капремонт хирургического отделения центральной районной больницы, обновление школ, строительство трех зерносушильных комплексов и развитие агротуризма.





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