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До торжественного открытия "Славянского базара - 2021" менее часа

Международное созвездие в Витебске!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Витебск в ожидании торжественного открытия "Славянского базара - 2021" В эти минуты фанфары "Славянского базара в Витебске" звучат на полную мощь - праздник культуры и искусства официально открыт! Визитная карточка Беларуси и...

В эти минуты фанфары "Славянского базара в Витебске" звучат на полную мощь - праздник культуры и искусства официально открыт!Визитная карточка Беларуси и фестиваль, без которого невозможно представить наше лето. И да, для тысяч жителей и гостей нашей страны - это шоу, которое будет продолжаться, ведь здесь говорят на языке музыки. Здесь рады гостям и соседям - это символ единства народов. Вопреки закрытым границам, требованиям хейтеров бойкотировать фестиваль, боязни некоторых исполнителей сломать свой имидж, "Славянский базар" объединил 33 страны.По традиции в торжественном открытии принимает участие и Президент Беларуси. Кстати, присоединиться к фестивальной феерии смогут и зрители телеканалов. В 22:00 мы покажем церемонию открытия "Славянского базара".У Летнего амфитеатра работает наша съемочная группа. На связи -Витебск в эти минуты в 30-й раз становится не просто культурной столицей Беларуси, где круглые сутки музыка, атмосфера феерии, праздник на каждом квадратном метре города. Пожалуй, это единственный эпицентр настоящей любви не только между белорусами, русскими, украинцами, но всеми славянскими народами. Где вы еще сейчас услышите, как гости с Запада исключительно с добрыми намерениями признаются в любви к белорусскому народу, культуре, таким традициям. И просят не останавливать фестиваль. Атмосфера дружбы и единения. За моей спиной - 6 тысяч зрителей, ожидающих церемонию открытия. И здесь не только одаривают овациями, еще и важнейшими спецпремиями.Так, 17-м обладателем престижного василька на Аллее звезд стал Николай Басков. Церемония открытия именной звезды прошла днем. Стал соседствовать в Витебске между Киркоровым и Повалий. Народный артист России и Украины, безусловный любимец белорусской публики - чем не олицетворение культурного единения народов? Вопреки желаниям некоторых эти культуры разделить. Приехал в Витебск в свой юбилейный 45-й год. Витебск его встретил нетленной "Шарманкой", которая раскрутилась, в том числе благодаря базару.Так что награда не случайная. Он поднимался на сцену амфитеатра в 99-м еще начинающим оперным певцом. Это в потом его будут слышать из каждой радиостанции. Витебск украшал не раз. Вот и в 2018-м привез полноценное авторское шоу. Сегодня вернулся уже в новом статусе.Николай Басков, как и многие зарубежные артисты, прибывали в фестивальную столицу на поезде. Организаторы разработали быстрый и удобный маршрут. Уже в 8 утра целая армия журналистов и поклонников встречала на перроне традиционный звездный поезд.С вагона - сразу на репетиционную площадку. Хоть и был график - на каждого артиста по полчаса – приходили, как домой, вне времени. Пообщаться, пофотографироваться, обсудить последние новости. И здесь точно уж нет места негативной повестке и косым взглядам!Кстати, сам концерт - с межнациональными дуэтами. Каждый номер - премьера с масштабом. В списке хедлайнеров - Лариса Долина, Тамара Гвердцители, группа Ottawan, которая в 80-х поднимала руки всем дискотекам, Таисия Повалий, Стас Пьеха. И здесь уже не повернется язык сказать, что фестиваль забанили. Наоборот, будет жарко и громко.Начал сегодня работу и пресс-центр. Место, где звезды становятся ближе. Даже для самых откровенных, личных вопросов. И если такие мероприятия уже дело привычное, то вот новая традиция. Теперь людям, которые посвятили фестивалю более 14 лет, вручат паспорта. Первой стала Елена Спиридович - безусловный бренд форума.Впереди четыре дня жизни в ритме фестиваля. Уже стартовал фест, разносящий разные виды шоу на семи ветрах. Всего более 150 мероприятий. И всем пяти тысячам фанатов уж точно есть где не просто разгуляться. Объединиться, вопреки злым языкам разных оппозиционных телеграм-каналов. И не нужно доказательств, что здесь, говоря о любви и дружбе, уж точно отвечают за базар.