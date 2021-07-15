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В. Арчаков о поправках в законы по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя

15.07.2021 22:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

15 июля поправки в законы по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя  утвердил  Президент. Документом предусматривается внесение изменений в законы "О Вооруженных Силах", "О чрезвычайном и военном положениях", а также имплементация норм Декрета "О защите суверенитета и конституционного строя". 

Так, основанием для введения чрезвычайного положения, кроме стихийных бедствий и катастроф, является наличие беспорядков, которые сопровождаются насилием или угрозой насилия со стороны группы лиц и организаций, в результате которых возникает опасность для жизни и здоровья людей, а также территориальной целостности и существования государства. Конкретизированы и некоторые формулировки. Так, к беспорядкам относятся попытки насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, межнациональные и межконфессиональные конфликты, которые сопровождаются насильственными действиями с  угрозой для жизни и безопасности граждан. Новым законом также уточняется перечень возможных  мер и временных ограничений, применяемых при введении чрезвычайного положения. Такая норма разработана с учетом опыта реагирования на беспорядки в прошлом году. Все нюансы  прямо сейчас  в эксклюзивном интервью   расскажет заместитель госсекретаря Совбеза Владимир Арчаков (видео).


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15 июля поправки в законы по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя  утвердил  Президент. Документом предусматривается внесение изменений в законы...
 
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