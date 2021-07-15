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А. Скороход: Для властей чем меньше населения, тем меньше проблем

15.07.2021 22:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Украина все меньше похожа на страну, пригодную для жизни. Как отмечают украинские депутаты, парламент занимается обсуждением двух разновидностей законов. Первые не понятно кому и зачем нужны, вроде закона о легализации марихуаны. Вторые принимаются практически без правок и под диктовку - вроде недавнего закона о продаже земли.  Ее теперь разрешено покупать даже иностранцам и банкам. Можно вспомнить и увольнение министра внутренних дел. 7 лет его никто не рисковал тронуть, а сегодня отправили в отставку моментально. Местные политики уверены, что Аваков вызвал недовольство главы американского посольства. Мнение же граждан вообще мало кого интересует - численность украинцев, похоже, просто намерены максимально сократить. 

Анна Скороход, народный депутат Верховной рады Украины:

Я вам честно скажу, я тоже задумываюсь, наблюдая за тем, что принимается в парламенте, наблюдая за тем, что  творит кабинет министров, наблюдая вообще за всем происходящим, наблюдая за узурпацией власти и за тем всем, что, наверно, появляется страх, чтобы выйти на улицу поздно вечером. Я не захочу оставаться в этой стране. Все равно для каждого человека безопасность своей семьи, благосостояние и здоровье своих детей намного важнее. Что мы в последнее время наблюдаем: чем меньше населения в стране, тем меньше проблем.
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Украина все меньше похожа на страну, пригодную для жизни. Как отмечают украинские депутаты, парламент занимается обсуждением двух разновидностей законов. Первые...
 
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