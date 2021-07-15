Источник материала: БT

Я вам честно скажу, я тоже задумываюсь, наблюдая за тем, что принимается в парламенте, наблюдая за тем, что творит кабинет министров, наблюдая вообще за всем происходящим, наблюдая за узурпацией власти и за тем всем, что, наверно, появляется страх, чтобы выйти на улицу поздно вечером. Я не захочу оставаться в этой стране. Все равно для каждого человека безопасность своей семьи, благосостояние и здоровье своих детей намного важнее. Что мы в последнее время наблюдаем: чем меньше населения в стране, тем меньше проблем.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так А. Скороход: Для властей чем меньше населения, тем меньше проблем Украина все меньше похожа на страну, пригодную для жизни. Как отмечают украинские депутаты, парламент занимается обсуждением двух разновидностей законов. Первые...

Украина все меньше похожа на страну, пригодную для жизни. Как отмечают украинские депутаты, парламент занимается обсуждением двух разновидностей законов. Первые не понятно кому и зачем нужны, вроде закона о легализации марихуаны. Вторые принимаются практически без правок и под диктовку - вроде недавнего закона о продаже земли. Ее теперь разрешено покупать даже иностранцам и банкам. Можно вспомнить и увольнение министра внутренних дел. 7 лет его никто не рисковал тронуть, а сегодня отправили в отставку моментально. Местные политики уверены, что Аваков вызвал недовольство главы американского посольства. Мнение же граждан вообще мало кого интересует - численность украинцев, похоже, просто намерены максимально сократить.