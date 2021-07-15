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Бобруйск принимает фестиваль "Вытокі. Крок да Алімпа"

15.07.2021 22:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Культурно-спортивный фестиваль "Вытокі. Крок да Алімпа" принимает Бобруйск. 

Это семинары, круглые столы. Большая культурная программа. Ее открыл художественный музей выставкой "Колесо времени". Это работы белорусских художников. Здесь же экспозиция детских рисунков на спортивную тему. Эксперты в области изобразительного искусства охотно делились секретами и трендами. Сегодня - это тема малой родины. 

Завтра гостей фестиваля ждет презентация молодежных проектов. Вечером - концерт органной музыки. 


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Теги: Брест
 
 
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Культурно-спортивный фестиваль "Вытокі. Крок да Алімпа" принимает Бобруйск.  Это семинары, круглые столы. Большая культурная программа. Ее открыл...
 
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