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ЦТ во второй резервный день будут сдавать 188 абитуриентов

16.07.2021 07:27 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня, во второй резервный день, централизованное тестирование будут сдавать 188 абитуриентов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском институте контроля знаний.

"На второй резервный день централизованного тестирования зарегистрировались 188 абитуриентов. Из них 138 будут сдавать русский язык, 50 - белорусский", - рассказали в РИКЗ.

Правом сдачи в резервный день могут воспользоваться те абитуриенты, кто по уважительной причине не смогли пройти испытание в основной день. При этом абитуриентам необходимо было перерегистрироваться и предоставить в комиссию документ, подтверждающий уважительную причину пропуска ЦТ.

Централизованное тестирование в резервные дни начинается, как и в основные, в 11.00. Для регистрации рекомендуется прийти заранее - не позднее чем за полчаса до начала испытания. При себе нужно иметь пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца), и ручку (гелевую или капиллярную) с чернилами черного цвета. Кроме того, на тестирование по физике и химии разрешается взять калькулятор. Он должен иметь исключительно однострочный цифровой дисплей, не допускающий отображения графической информации. В его функции может входить только выполнение основных арифметических действий.

В каждой области определен пункт регистрации на ЦТ в резервные дни. Всего их шесть. На их базе и проходит тестирование. В частности, это Белорусский государственный университет, Белорусско-Российский университет, Брестский государственный технический университет, Гродненский государственный университет имени Я.Купалы, Витебский государственный технологический университет, Гомельский государственный технический университет имени П.О.Сухого.

Для сдачи ЦТ были определены три резервных дня: 14 и 16 июля (белорусский и русский языки), 14 и 18 июля (обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (новейшее время).

Сертификаты централизованного тестирования в пунктах его проведения абитуриентам начнут выдавать с сегодняшнего дня, тем, кто будет сдавать ЦТ в резервные дни, - с 23 июля.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Правом сдачи в резервный день могут воспользоваться те абитуриенты, кто по уважительной причине не смогли пройти испытание в основной день. При этом абитуриентам...
 
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