Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина дня. 15 июля

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил генерал-майора Виктора Лисовского заместителем начальника Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности, освободив его от должности начальника Военной академии Беларуси.





Фото из архива

Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение , которым утверждено решение совета специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.

Заседание совета старейшин при Президиуме Совета Республики Национального собрания состоялось с участием председателя верхней палаты парламента Натальи Кочановой. На обсуждение был вынесен вопрос важный и актуальный: внесение изменений и дополнений в Конституцию.





Наталья Кочанова

Возрождение предприятий имеет большое значение для регионов. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Премьер-министр посетил Ивенецкий филиал ОАО "Кондитерская фабрика "Слодыч". Там запущена линия по производству молочных, желейных, суфлейных и помадных конфет.





Роман Головченко во время посещения предприятия

Правительство определило нового учредителя санатория "Беларусь" в Друскининкае.





Фото из архива

Правительство утвердило порядок въезда иностранцев в Беларусь для вакцинации.

Более 130 заявок поступило от иностранцев на вакцинацию от COVID-19 в Беларуси.

КОММЕНТАРИЙ: Более 269 тыс. человек привились от COVID-19 в Минске - как идет вакцинация в столице





Фото из архива

Минздрав дал рекомендации специалистам по вакцинации от СOVID-19 при некоторых заболеваниях.

За сутки в Беларуси зарегистрирован 991 пациент с COVID-19 , выписаны 1142.

Более 50 тыс. белорусских женщин поставили свои подписи в обращении БСЖ к женским организациям мира против введения санкций в отношении Беларуси. Об этом рассказала председатель Белорусского союза женщин Елена Богдан.





Димаш Кудайберген на "Славянском базаре" рассказал о своей заветной мечте.

На "Славянском базаре" учредили паспорт фестиваля : первый вручили Елене Спиридович.





Елена Спиридович

Феерия эмоций и искусства : звездные 30 лет "Славянского базара" в фотографиях.

ФОТОФАКТ: Республиканский молодежный поезд #БеларусьМолодежьЕдинство отправится из Гродно в Полоцк





Участники проекта "Республиканский молодежный поезд #БеларусьМолодежьЕдинство" на железнодорожном вокзале в Гродно

РЕПОРТАЖ: Акватории под контролем - в Гомеле проводят рейды по пляжам





Фото Гомельского областного управления МЧС

СЕГОДНЯ

Анонсы на 16 июля

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Юбилейный ХХХ Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет по 18 июля. Гостей ждет насыщенная программа.

В конференц-зале Витебского филиала РУП "Белтелеком" в рамках официальной программы Дней молодежи XXX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" состоится отчетно-выборная конференция "Молодежь за Союзное государство" Международного союза общественных объединений "Российско-Белорусский союз молодежи" с участием Государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева. Начало в 13.00.

День электротранспорта пройдет в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 17 июля

175 лет назад родился Миклухо-Маклай Николай Николаевич, русский ученый-этнограф и антрополог, путешественник. Осуществил путешествие на Канарские острова, в Марокко, на побережье Красного моря, Новую Гвинею, Филиппины, Малайский архипелаг, Австралию. Несколько лет жил среди коренного населения, изучал его быт, культуру, собирал разнообразные коллекции. На основе собранного материала доказал видовое единство и родственность всех рас. Его именем назван берег в Новой Гвинее, залив в Антарктиде. Умер в 1888 году.

130 лет назад родился Лавренев Борис Андреевич, русский писатель. Автор романов "Синее и белое", "Крушение республики Итль", пьесы "За тех, кто в море!", политической драмы "Голос Америки", новелл, памфлетов, фельетонов. Многие его произведения поставлены в белорусских театрах. Лауреат Государственной премии СССР (1946, 1950). Умер в 1959 году.

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