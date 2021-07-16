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Картина дня: открытие "Славянского базара", заседание совета старейшин и как идет вакцинация в Минске
16.07.2021 07:27 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
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Картина дня. 15 июля
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Участники проекта "Республиканский молодежный поезд #БеларусьМолодежьЕдинство" на железнодорожном вокзале в Гродно
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Юбилейный ХХХ Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет по 18 июля. Гостей ждет насыщенная программа.
В конференц-зале Витебского филиала РУП "Белтелеком" в рамках официальной программы Дней молодежи XXX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" состоится отчетно-выборная конференция "Молодежь за Союзное государство" Международного союза общественных объединений "Российско-Белорусский союз молодежи" с участием Государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева. Начало в 13.00.
День электротранспорта пройдет в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень".
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Знаменательные даты 17 июля
175 лет назад родился Миклухо-Маклай Николай Николаевич, русский ученый-этнограф и антрополог, путешественник. Осуществил путешествие на Канарские острова, в Марокко, на побережье Красного моря, Новую Гвинею, Филиппины, Малайский архипелаг, Австралию. Несколько лет жил среди коренного населения, изучал его быт, культуру, собирал разнообразные коллекции. На основе собранного материала доказал видовое единство и родственность всех рас. Его именем назван берег в Новой Гвинее, залив в Антарктиде. Умер в 1888 году.
130 лет назад родился Лавренев Борис Андреевич, русский писатель. Автор романов "Синее и белое", "Крушение республики Итль", пьесы "За тех, кто в море!", политической драмы "Голос Америки", новелл, памфлетов, фельетонов. Многие его произведения поставлены в белорусских театрах. Лауреат Государственной премии СССР (1946, 1950). Умер в 1959 году.
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Картина дня: открытие "Славянского базара", заседание совета старейшин и как идет вакцинация в Минске
ВЧЕРА Картина дня. 15 июля Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил генерал-майора Виктора Лисовского заместителем начальника...
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