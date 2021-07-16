ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Картина дня: открытие "Славянского базара", заседание совета старейшин и как идет вакцинация в Минске

16.07.2021 07:27 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина дня. 15 июля

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил генерал-майора Виктора Лисовского заместителем начальника Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности, освободив его от должности начальника Военной академии Беларуси.

Картина дня: открытие "Славянского базара", заседание совета старейшин и как идет вакцинация в Минске
Фото из архива

Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждено решение совета специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.

Заседание совета старейшин при Президиуме Совета Республики Национального собрания состоялось с участием председателя верхней палаты парламента Натальи Кочановой. На обсуждение был вынесен вопрос важный и актуальный: внесение изменений и дополнений в Конституцию.

Картина дня: открытие "Славянского базара", заседание совета старейшин и как идет вакцинация в Минске
Наталья Кочанова

Возрождение предприятий имеет большое значение для регионов. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Премьер-министр посетил Ивенецкий филиал ОАО "Кондитерская фабрика "Слодыч". Там запущена линия по производству молочных, желейных, суфлейных и помадных конфет.

Картина дня: открытие "Славянского базара", заседание совета старейшин и как идет вакцинация в Минске
Роман Головченко во время посещения предприятия

Правительство определило нового учредителя санатория "Беларусь" в Друскининкае.

Картина дня: открытие "Славянского базара", заседание совета старейшин и как идет вакцинация в Минске
Фото из архива

Правительство утвердило порядок въезда иностранцев в Беларусь для вакцинации.

Более 130 заявок поступило от иностранцев на вакцинацию от COVID-19 в Беларуси.

КОММЕНТАРИЙ: Более 269 тыс. человек привились от COVID-19 в Минске - как идет вакцинация в столице

Картина дня: открытие "Славянского базара", заседание совета старейшин и как идет вакцинация в Минске
Фото из архива

Минздрав дал рекомендации специалистам по вакцинации от СOVID-19 при некоторых заболеваниях.

За сутки в Беларуси зарегистрирован 991 пациент с COVID-19, выписаны 1142.

Более 50 тыс. белорусских женщин поставили свои подписи в обращении БСЖ к женским организациям мира против введения санкций в отношении Беларуси. Об этом рассказала председатель Белорусского союза женщин Елена Богдан.

Картина дня: открытие "Славянского базара", заседание совета старейшин и как идет вакцинация в Минске

Димаш Кудайберген на "Славянском базаре" рассказал о своей заветной мечте.

На "Славянском базаре" учредили паспорт фестиваля: первый вручили Елене Спиридович.

Картина дня: открытие "Славянского базара", заседание совета старейшин и как идет вакцинация в Минске
Елена Спиридович

Феерия эмоций и искусства: звездные 30 лет "Славянского базара" в фотографиях.

ФОТОФАКТ: Республиканский молодежный поезд #БеларусьМолодежьЕдинство отправится из Гродно в Полоцк

Участники проекта "Республиканский молодежный поезд #БеларусьМолодежьЕдинство" на железнодорожном вокзале в Гродно
Участники проекта "Республиканский молодежный поезд #БеларусьМолодежьЕдинство" на железнодорожном вокзале в Гродно

РЕПОРТАЖ: Акватории под контролем - в Гомеле проводят рейды по пляжам

Картина дня: открытие "Славянского базара", заседание совета старейшин и как идет вакцинация в Минске
Фото Гомельского областного управления МЧС

СЕГОДНЯ

Анонсы на 16 июля

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Юбилейный ХХХ Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет по 18 июля. Гостей ждет насыщенная программа.

В конференц-зале Витебского филиала РУП "Белтелеком" в рамках официальной программы Дней молодежи XXX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" состоится отчетно-выборная конференция "Молодежь за Союзное государство" Международного союза общественных объединений "Российско-Белорусский союз молодежи" с участием Государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева. Начало в 13.00.

День электротранспорта пройдет в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 17 июля

175 лет назад родился Миклухо-Маклай Николай Николаевич, русский ученый-этнограф и антрополог, путешественник. Осуществил путешествие на Канарские острова, в Марокко, на побережье Красного моря, Новую Гвинею, Филиппины, Малайский архипелаг, Австралию. Несколько лет жил среди коренного населения, изучал его быт, культуру, собирал разнообразные коллекции. На основе собранного материала доказал видовое единство и родственность всех рас. Его именем назван берег в Новой Гвинее, залив в Антарктиде. Умер в 1888 году.

130 лет назад родился Лавренев Борис Андреевич, русский писатель. Автор романов "Синее и белое", "Крушение республики Итль", пьесы "За тех, кто в море!", политической драмы "Голос Америки", новелл, памфлетов, фельетонов. Многие его произведения поставлены в белорусских театрах. Лауреат Государственной премии СССР (1946, 1950). Умер в 1959 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ВЧЕРА Картина дня. 15 июля Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил генерал-майора Виктора Лисовского заместителем начальника...
 
Новости дня
Новости общества
 
Головченко и Мишустин обсудили противодействие санкциям и углубление коооперации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.07.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by