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Прекрасному Славе Шастель требуется наша помочь!
16.07.2021 09:23 — Новости Общества |
Сегодня я хотела бы поделиться с вами историей о Шастель Славе. Ему исполнилось недавно 5 лет. Он любит животных, лего и машинки, но сейчас не об этом.
Мальчик родился с доброкачественной опухолью головного мозга - гамартомой гипоталамуса. Это очень редкий врождённый порок развития, встречающийся у одного из 200 тыс.человек. Именно поэтому его сложно диагностировать.
Опухоль провоцирует быстрое развитие эпилепсии и эндокринных нарушений, а также когнитивные расстройства (снижение памяти, внимания, способности к обучению) и агрессии.О том, что у Славы есть серьёзные проблемы со здоровьем, его родители узнали в мае этого года.Но они уже в 4 года стали понимать, что с ребёнком происходит что-то неладное, ведь были приступы (смеха или плача) и днем и ночью около 15 раз в сутки.После обращения в нейрохирургию в 2020 году им сказали, что это скорее всего перерастётся и нужно сделать МРТ. Порекомендовали пить Депакин-хроносферу (противоэпилептический препарат).
Вначале лекарство снимало приступы, оказывая лишь эффект сонливости на ребёнка, а затем и вовсе приступы вернулись.Мтр провели в этом году благодаря плановой госпитализации в 3-ю детскую больницу, отделение неврологии.Там им и рассказали причину таких проявлений у Славы.
Выяснилось, что гамартома гипоталамуса не лечится медикаментозно, лекарствами снимаются лишь симптомы. Славику назначили ещё один противосудорожный препарат для снятия приступов эпилепсии и выписали.
Сейчас родители открыли благотворительные счета в Беларусбанке, карточки Беларусбанка, МТБ и Альфабанка. Также для удобства открыли благотворительный номер в МТС, где перевести деньги можно всего лишь пополнив баланс этого номера.
Давайте все вместе подарим возможность этому прекрасному мальчику быть здоровым, ведь маленькой помощи никогда не бывает!!!
ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"
Для белорусских рублей
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Сегодня я хотела бы поделиться с вами историей о Шастель Славе. Ему исполнилось недавно 5 лет. Он любит животных, лего и машинки, но сейчас не об этом.
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