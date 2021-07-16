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Прекрасному Славе Шастель требуется наша помочь!

16.07.2021 09:23 — Новости Общества |  
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Прекрасному Славе Шастель требуется наша помочь!


Сегодня я хотела бы поделиться с вами историей о Шастель Славе. Ему исполнилось недавно 5 лет. Он любит животных, лего и машинки, но сейчас не об этом.

Мальчик родился с доброкачественной опухолью головного мозга - гамартомой гипоталамуса. Это очень редкий врождённый порок развития, встречающийся у одного из 200 тыс.человек. Именно поэтому его сложно диагностировать.

Опухоль провоцирует быстрое развитие эпилепсии и эндокринных нарушений, а также когнитивные расстройства (снижение памяти, внимания, способности к обучению) и агрессии.О том, что у Славы есть серьёзные проблемы со здоровьем, его родители узнали в мае этого года.Но они уже в 4 года стали понимать, что с ребёнком происходит что-то неладное, ведь были приступы (смеха или плача) и днем и ночью около 15 раз в сутки.После обращения в нейрохирургию в 2020 году им сказали, что это скорее всего перерастётся и нужно сделать МРТ. Порекомендовали пить Депакин-хроносферу (противоэпилептический препарат).

Вначале лекарство снимало приступы, оказывая лишь эффект сонливости на ребёнка, а затем и вовсе приступы вернулись.Мтр провели в этом году благодаря плановой госпитализации в  3-ю детскую больницу, отделение неврологии.Там им и рассказали причину таких проявлений у Славы.

Прекрасному Славе Шастель требуется наша помочь!


Выяснилось, что гамартома гипоталамуса не лечится медикаментозно, лекарствами снимаются лишь симптомы. Славику назначили ещё один противосудорожный препарат для снятия приступов эпилепсии и выписали.
Тогда родители стали решать вопрос дальнейших действий. Были дважды на консультации у нейрохирургов в НИИ Неврологии и нейрохирургии Минска.Общались с родителями деток с такой же патологией из Беларуси и России и решились на лечение в клинике Японии. Там применяют специальный метод: на опухоль воздействуют тепловым лучом.Понимание того, что с операцией тянуть нельзя сложилось когда Слава лежал в неврологии. Там приступы стали по времени длиннее и по тяжести больше, после которых он сразу засыпал. Сам мальчик говорит, что он не любит этого толстого микроба сидящего у него в голове и очень хочет его прогнать, т.к.приступы все равно ещё случаются от 7 до 10 раз в сутки, тем более, что каждый приступ приводит к разрушению тканей мозга.

Сейчас родители открыли благотворительные счета в Беларусбанке, карточки Беларусбанка, МТБ и  Альфабанка. Также для удобства открыли благотворительный номер в МТС, где перевести деньги можно всего лишь пополнив баланс этого номера.

Давайте все вместе подарим возможность этому прекрасному мальчику быть здоровым, ведь маленькой помощи никогда не бывает!!!

ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"
Отделение №527/453
Адрес г. Минск, ул. Я. Брыля д. 30

Для белорусских рублей
Международный перевод
БИК АКВВВY2X
Счёт BY28 AKBB 3819 3821 0001 7000 0000
Для нашей страны № BY42 AKBB 3134 0000 0084 3007 0000
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Для перевода в евро (€) № BY55 AKBB 3134 2000 0041 5007 0000
Для российского рубля (RUB) № BY21 AKBB 3134 3000 0038 8007 0000

В НАЗНАЧЕНИИ УКАЗЫВАЙТЕ для операции Славе или на имя Шастель Ангелина

Быстрый перевод на мтс:  +37533 3485625
Карты: без процентов с любой карты на Мтбанк
Мтбанк 5351 0412 7098 9815 До 06/23 Mastercard halva plus
Альфабанк 5208 1300 0662 524 До 07/24 Anhelina Shastsel
Номер счета (IBAN) BY81 ALFA 3014 4438 2700 1027 0000 
БЕЛАРУСБАНК 4255 1901 2215 1445 ДО 07/24 Instant card

 
 
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Сегодня я хотела бы поделиться с вами историей о Шастель Славе. Ему исполнилось недавно 5 лет. Он любит животных, лего и машинки, но сейчас не об этом.
 
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