Республиканская партия труда и справедливости: экстремизму нет места в обществе

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16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская партия труда и справедливости резко осуждает предпринимаемые со стороны радикально настроенных граждан преступные действия, совмещенные с угрозой жизни и здоровью, повреждением имущества, направленные против белорусских общественных деятелей и журналистов, открыто и активно выражающих свои убеждения и выступающих в защиту государственного суверенитета и конституционного строя Беларуси. Об этом говорится в заявлении партии, размещенном на ее сайте, сообщает БЕЛТА.

"2 июля была предпринята попытка убийства известного белорусского журналиста Григория Азаренка, а 11 июля совершена попытка поджога дома председателя Либерально-демократической партии Беларуси Олега Гайдукевича. Эти общественно опасные преступления являются не чем иным, как актами терроризма в целях воспрепятствования политической и иной общественной деятельности, попыткой устрашения белорусских общественных деятелей и дестабилизации общественного порядка, - отмечается в заявлении. - Совершенные преступления имеют целью заставить замолчать белорусских общественных деятелей, являются попыткой запугать их за смелое выражение собственного мнения, за активные выступления в защиту государственно-общественного строя в Республике Беларусь".

Республиканская партия труда и справедливости солидарна со всеми активными гражданами, небезразличными к судьбе Отечества и активно выступающими в защиту суверенитета и национальной безопасности Беларуси.

"Мы твердо убеждены, что проводимые белорусскими властями следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия позволят в кратчайшие сроки найти виновных и привлечь их к ответственности", - подчеркивается в заявлении партии.-0-