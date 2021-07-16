Источник материала: БелТА

В четверг 15 июля в китайско-белорусском индустриальном парке состоялся форум-совещание, посвященный системной оптимизации модельного ряда автотехники одного из крупнейших промышленных гигантов Беларуси. Участники форума ознакомились с производственными показателями предприятия, развитием дилерской сети, а также узнали планы работы Минского автомобильного завода на ближайшее будущее.

Самостоятельный подход

Минский автомобильный завод уже достаточно давно развивает идею перехода на собственные двигатели и коробки передач. Такой подход позволит производителю не только стать более выгодным в глазах состоявшихся и потенциальных клиентов, но и ощутимо уменьшить зависимость от поставщиков.

Данная идея уже реализована на практике. С недавних пор в "Великом камне" работает два завода, где одним из соучредителей является холдинг "БЕЛАВТОМАЗ". Так, предприятие "МАЗ-Вейчай", построенное в коллаборации с китайской корпорацией Weichai и функционирующее уже почти два года, специализируется на выпуске двигателей для грузовиков и другой спецтехники. Мощность агрегатов варьируется от 190 до 460 лошадиных сил. В односменном режиме предприятие способно выпускать до 10 тысяч единиц двигателей в год.





Кроме того, успешно работает производство по выпуску трансмиссий 6, 9 и 12-ступенчатого формата. Речь идет о механических коробках передач. Фабрика "Фаст-МАЗ" построена вместе с китайской компанией Shaanxi Fast Gear. Как и в случае с "МАЗ-Вейчай" мощность конвейерной линии составляет 10 тысяч образцов оборудования в год. Указанными агрегатами укомплектовывают бортовые автомобили, тягачи, лесовозы и другую спецтехнику. Переход будет разбит на несколько этапов. Над процессом постоянно работают конструкторы и инженеры. К слову, возможности обоих производств позволяют без проблем покрыть имеющиеся потребности Минского автомобильного завода.





Глава администрации Китайско-Белорусского индустриального парка Великий Камень Александр Ярошенко обратил внимание, что выбор площадки под проведение форума символично.

– Ведь до появления этих заводов в Беларуси подобных производств и таких компетенций просто не было. Предприятия выпускают продукцию прежде всего для МАЗа, но есть определенные виды на экспорт. Эти заводы – одни из основных драйверов роста. Развитие данных предприятий является знаковым событием для "Великого камня" и страны в целом. В нашем индустриальном парке зарегистрирован 71 резидент. Стоит отметить, что примерно половина занимается именно промышленным производством, – рассказал глава администрации "Великого камня"





Александр Ярошенко

В свою очередь первый заместитель министра промышленности Сергей Гунько отметил: сегодня сотрудничество с международными корпорациями и их компетенции очень актуальны для наших предприятий.

– Фактически все крупные заводы и проекты, которые реализуются на наших предприятиях, приходят в "Великий камень", потому что это инновационные производства, технологии. Те квоты, которые глава государства установил для этого Парка они очень актуальны, – сказал представитель ведомства.





Сергей Гунько

В ходе форума было отмечено, что добиться подобной вертикальной интеграции – было давней мечтой руководства и коллектива предприятия. При этом техника абсолютно не теряет в качестве. Зато ее себестоимость значительно уменьшается, а значит становится более выгодной в глазах конечного потребителя.

Новые рынки

Форум получился действительно представительным. В нем принимали участие представители дилерской сети Российской Федерации, Казахстана, Узбекистана, а также стран Африки и Азии. Первый заместитель коммерческого директора Минского автомобильного завода Борис Мущинский рассказал, что главная цель мероприятия – показать партнерам возросшие компетенции предприятия.

– В частности, в области поставок автокомпонентов. Безусловно, речь пойдет о развитии дилерской сети и возможностях продвижения нашей техники в странах ближнего и дальнего зарубежья, – добавил менеджер.





Сейчас МАЗ поставляет свою продукцию в более чем сотню стран мира. Недавно предприятие освоило новые рынки – Индонезии и Монголии. Особый упор делается на сотрудничество с китайской стороной. В том числе, при производстве двигателей и трансмиссий.

– Китайские технологии позволяют нам производить современные агрегаты в короткие сроки, что позволяет быстро доставить технику конечным потребителям в другие страны. При этом, двигатели и коробки передач отличаются высоким качеством. Об этом говорят и отзывы наших потребителей. Многие заказывают технику с данными агрегатами уже не в первый раз, – резюмировал Борис Мущинский.





Борис Мущинский

Это подтверждает директор официального дилера в Уральском федеральном округе Российской Федерации ООО "МАЗ центр Челябинск" Дмитрий Захаров. По словам руководителя, за более чем 10 лет работы продукция Минского автомобильного завода стала еще более качественной и надежной.

– Мы видим, как предприятие динамично развивается. Продукция с двигателями "МАЗ-Вейчай" этот тот случай, когда симбиоз цены и качества очень привлекателен для потребителей. Это отмечаем как мы, так и наши клиенты, – подчеркнул Дмитрий Захаров.





Увеличение экспорта и расширение производства

Генеральный директор ОАО "МАЗ" Валерий Иванкович рассказал, что дела у предприятия в последнее время идут достаточно хорошо.

– Наращиваем свое присутствие в Российской Федерации, странах Азии. Мы видим за счет чего можно прибавлять, свои конкурентные преимущества. Задача этого форума найти те болевые точки, которые можно и нужно исправить и двигаться дальше, – акцентировал внимание руководитель.





Валерий Иванкович

Стратегическая же цель предприятия заключается в сохранении тех рынков, на которых уже присутствует продукция и увеличить долю на них.

– Это требует решения многих вопросов: сервиса, расширения модельного ряда и других моментов. Что касается хороших показателей в Африке и Азии, то это наша системная работа совместно с правительством и Министерством промышленности в данном направлении. Кроме прочего, в Азии мы имеем собственный торговый дом, сборочное производство во Вьетнаме. Существует концепция продвижения из этого региона в новые страны.





Валерий Иванкович рассказал: показатели экспорта в нынешнем году, согласно с текущим бизнес-планом, должны увеличиться.

– Речь идет о 106-107% к уровню прошлого года. Не вижу препятствий, чтобы это задача не была выполнена, – добавил генеральный директор.





Особое внимание на МАЗе уделяют постпродажному сервису.

– Пожалуй, сервис – ключевой элемент реализации техники. Без сервиса нет присутствия. Именно поэтому данный вопрос на Форуме является для участников одним из приоритетных. Будем изучать все проблемы и недостатки и вырабатывать решения по их исправлению.

Также в ближайшем будущем МАЗ собирается расширить собственное производство пассажирского техники.





– Сегодня мощностей уже не хватает. В свою очередь потребность в пассажирской технике довольно большая. Тем более, мы активно расширяем данную линейку. Автобус третьего поколения МАЗ-303 в нынешнем году получил в Российской Федерации приз "Лучший автобус". Разработаны и собраны несколько электробусов, троллейбусы уже два года ездят по улицам белорусской столицы. Поэтому, чтобы все это реализовать мы приняли решение о строительстве нового производства. Годовой объем выпуска составит около 3 тысяч единиц в год. Предварительно, его возведение начнется в начале следующего года, – заключил Валерий Иванкович.

Фото предоставлены Минским автомобильным заводом

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