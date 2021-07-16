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В Беларуси началась выдача сертификатов о прохождении ЦТ

16.07.2021 09:27 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Беларуси стартовала выдача сертификатов о прохождении централизованного тестирования. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Республиканском институте контроля знаний.

Выдача сертификатов производится в пунктах сдачи ЦТ. Чтобы забрать сертификат, абитуриент обязан предоставить документ, удостоверяющий личность (паспорт), документ об общем среднем образовании (аттестат), а также пропуск, на котором стоит отметка о прохождении ЦТ.

За абитуриента могут забрать сертификат его законные представители. Однако это при условии наличия у самого абитуриента уважительной причины, по которой он не смог явиться лично. Для этого законные представители должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность и подтверждающий статус законного представителя, а также нотариально заверенную копию паспорта абитуриента (она потребуется и тем, кто забирает сертификат по доверенности).

При этом выдача сертификатов началась только для тех, кто сдавал испытание в основные дни. Если же абитуриент писал ЦТ в один из резервных дней, то забрать сертификат он сможет не раньше 23 июля.

Сегодня также пройдет второй резервный день для сдачи централизованного тестирования. Первый состоялся 14 июля, третий запланирован на 18 июля.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Выдача сертификатов производится в пунктах сдачи ЦТ. Чтобы забрать сертификат, абитуриент обязан предоставить документ, удостоверяющий личность (паспорт),...
 
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