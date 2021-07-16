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Умер бывший гендиректор авиакомпании "Белавиа" Анатолий Гусаров

16.07.2021 10:07 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умер бывший генеральный директор авиакомпании "Белавиа" Анатолий Гусаров. Об этом рассказал в своем аккаунте в Facebook нынешний гендиректор "Белавиа" Игорь Чергинец, сообщает БЕЛТА.

"Мы сегодня ночью осиротели. Умер Анатолий Николаевич Гусаров. Нет слов", - написал Игорь Чергинец.

Анатолий Гусаров ушел с должности гендиректора "Белавиа" в начале февраля 2021 года. Он руководил авиакомпанией с года ее основания.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Мы сегодня ночью осиротели. Умер Анатолий Николаевич Гусаров. Нет слов", - написал Игорь Чергинец.
 
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