|
Умер бывший гендиректор авиакомпании "Белавиа" Анатолий Гусаров
16.07.2021 10:07 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умер бывший генеральный директор авиакомпании "Белавиа" Анатолий Гусаров. Об этом рассказал в своем аккаунте в Facebook нынешний гендиректор "Белавиа" Игорь Чергинец, сообщает БЕЛТА.
"Мы сегодня ночью осиротели. Умер Анатолий Николаевич Гусаров. Нет слов", - написал Игорь Чергинец.
Анатолий Гусаров ушел с должности гендиректора "Белавиа" в начале февраля 2021 года. Он руководил авиакомпанией с года ее основания.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Мы сегодня ночью осиротели. Умер Анатолий Николаевич Гусаров. Нет слов", - написал Игорь Чергинец.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)