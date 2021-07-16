Сенатор: попытка покушения на журналиста СТВ - настоящее изуверство

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16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Планировавшееся покушение на журналиста СТВ - это настоящее изуверство. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал член Совета Республики Феликс Яшков, комментируя фильм-расследование телеканала ОНТ "20 ТЕРРОР 21".

"Полагаю, что у любого здравомыслящего гражданина нашей страны, истинного, а не показного патриота, просмотр фильма вызвал однозначные чувства. Почти год прошел с момента выборов Президента, и происходившие в этот период события уже показали нам, что воинствующая оппозиция не будет разборчива в средствах для достижения своих деструктивных целей. Но то, что мы увидели, уже выходит за всякие рамки, переходит все границы дозволенного. Истинное лицо неконструктивной оппозиции показано ясно, четко, просто фотографически точно, - отметил сенатор. - Этих людей не интересует политическое соперничество в его цивилизованном понимании. На этом поле они все, вместе взятые, разгромно проигрывают нашему Президенту. Физическая расправа над сторонниками законно избранного главы государства, поджоги, диверсии, иные виды террора - это все, на что способна нынешняя оппозиция, лидеры проплаченных Западом протестов. Фильм показал нам очередные доказательства их низкого и подлого поведения, в первую очередь в отношении мирного населения Беларуси, наших с вами родных и близких".

Феликс Яшков убежден: оппозиция решила прибегнуть к крайним мерам. "Показательно, что в этом напрямую участвуют граждане иностранных государств и национальные правительства этих стран их террористической активности не замечают, хотя правильнее было бы сказать: не хотят замечать. Как пример: граждане Украины, передавшие взрывчатку, гранаты и детонаторы уроженцам Минска и Гомеля. Те, в свою очередь, не без помощи указаний с Запада пытались осуществить взрыв с целью нанести ущерб инфраструктуре российского военного объекта. К счастью, сам объект и никто из людей не пострадали благодаря оперативным действиям сотрудников Комитета государственной безопасности, - подчеркнул сенатор. - А как назвать покушение на журналиста СТВ Григория Азаренка? Это настоящее изуверство. Вывезти в лес, отрезать язык… Как можно называть людьми тех, кто это планировал и пытался осуществить? Хотелось бы, чтобы все, кто желает зла нашей стране, нашему народу, одумались, осознали преступность и бесперспективность своих действий, не переходили роковую черту. А если рискнут, наши спецслужбы безукоризненно выполнят свой служебный долг".-0-