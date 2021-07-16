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Самобытный обряд "Зажинки" дал старт уборочной в Клецком районе

16.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Самобытный обряд "Зажинки" дал старт уборочной в Клецком районе. Гостеприимная и трудолюбивая морочская земля объединила местные сельхозпредприятия, сельчан, руководство района и, конечно, хлеборобов. Впрочем, они уже вовсю трудятся в полях:   убрали озимый ячмень - урожайность более 50 центнеров с гектара, приступили к рапсу, на очереди тритикале.

Только в Клецком районе на хлебных нивах будут работать 77 экипажей. Выйдет в том числе и новая техника. Всего в этом году в Минской области закупили 60 комбайнов.


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Самобытный обряд "Зажинки" дал старт уборочной в Клецком районе. Гостеприимная и трудолюбивая морочская земля объединила местные сельхозпредприятия, сельчан,...
 
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