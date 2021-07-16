В Беларуси стартовала выдача сертификатов ЦТ-2021

Источник материала: БT

С сегодняшнего дня абитуриенты могут забрать свои сертификаты централизованного тестирования. Сделать это можно в учреждениях образования, где и проходили испытания.

При себе необходимо иметь паспорт, пропуск с отметкой "Тестирование прошел" и дополнительно с этого года аттестат или диплом. Те абитуриенты, которые не сдали ЦТ в основной период по уважительной причине (таких 927 человек) смогут сделать это в резервные дни. Им сертификаты будут выдавать с 23 июля. Всего на ЦТ в этом году были зарегистрированы более 62 тысяч человек.

В высших учебных заведениях прием документов начнется со вторника - 20 июля.





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