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В Беларуси стартовала выдача сертификатов ЦТ-2021
16.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
С сегодняшнего дня абитуриенты могут забрать свои сертификаты централизованного тестирования. Сделать это можно в учреждениях образования, где и проходили испытания.
При себе необходимо иметь паспорт, пропуск с отметкой "Тестирование прошел" и дополнительно с этого года аттестат или диплом. Те абитуриенты, которые не сдали ЦТ в основной период по уважительной причине (таких 927 человек) смогут сделать это в резервные дни. Им сертификаты будут выдавать с 23 июля. Всего на ЦТ в этом году были зарегистрированы более 62 тысяч человек.
В высших учебных заведениях прием документов начнется со вторника - 20 июля.
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С сегодняшнего дня абитуриенты могут забрать свои сертификаты централизованного тестирования. Сделать это можно в учреждениях образования, где и проходили...
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