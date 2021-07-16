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Национальный художественный музей Беларуси впервые презентует выставку "Бубновый валет"
16.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Национальный художественный музей сегодня впервые презентует выставку произведений объединения художников "Бубновый валет". Это живопись московских авангардистов начала 20-го века. Их картины входят в список самых дорогих произведений искусств, связанных с Россией. В залах почти полсотни произведений.
Дарья Бартошук - научный сотрудник отдела Национального художественного музея Беларуси:
Выставка организуется по итогам VI Форума регионов, который проводился в Петербурге в 2019 году. Там между музеем-заповедником Абрамцево и нашим НХМ было заключено соглашение о сотрудничестве
Чтобы познакомить белорусскую публику с Абрамцево, в арт-пространстве также разместят выставку-бонус с фотокадрами этого края.
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Национальный художественный музей сегодня впервые презентует выставку произведений объединения художников "Бубновый валет". Это живопись московских...
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