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Национальный художественный музей сегодня впервые презентует выставку произведений объединения художников "Бубновый валет". Это живопись московских авангардистов начала 20-го века. Их картины входят в список самых дорогих произведений искусств, связанных с Россией. В залах почти полсотни произведений.

Дарья Бартошук - научный сотрудник отдела Национального художественного музея Беларуси:

Выставка организуется по итогам VI Форума регионов, который проводился в Петербурге в 2019 году. Там между музеем-заповедником Абрамцево и нашим НХМ было заключено соглашение о сотрудничестве

Чтобы познакомить белорусскую публику с Абрамцево, в арт-пространстве также разместят выставку-бонус с фотокадрами этого края.





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