ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Национальный художественный музей Беларуси впервые презентует выставку "Бубновый валет"

16.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Национальный художественный музей сегодня впервые презентует выставку произведений объединения художников "Бубновый валет". Это живопись московских авангардистов начала 20-го века. Их картины входят в список самых дорогих произведений искусств, связанных с Россией. В залах почти полсотни произведений.

Дарья Бартошук - научный сотрудник отдела Национального художественного музея Беларуси:

Выставка организуется по итогам VI Форума регионов, который проводился в Петербурге в 2019 году. Там между музеем-заповедником Абрамцево и нашим НХМ было заключено соглашение о сотрудничестве

Чтобы познакомить белорусскую публику с Абрамцево, в арт-пространстве также разместят выставку-бонус с фотокадрами этого края.


Читайте также:


 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальный художественный музей сегодня впервые презентует выставку произведений объединения художников "Бубновый валет". Это живопись московских...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси срок самоизоляции сократили до 7 дней
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by