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В Беларуси срок самоизоляции сократили до 7 дней

16.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси сократили срок самоизоляции с 10 до 7 дней. Соответствующее постановление накануне принято Совмином. Речь о гражданах, прибывших из стран красной зоны, а также тех, кто болеет ковидом или являются контактом первого уровня. Отменили самоизоляцию для тех, кто вакцинировался и имеет на руках сертификат.

Вакцинация продолжается

По данным Минздрава, более 1 миллиона 200 тысяч белорусов уже получили первую дозу вакцины, из них более 747 тысяч уже прошли полный курс.


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В Беларуси сократили срок самоизоляции с 10 до 7 дней. Соответствующее постановление накануне принято Совмином. Речь о гражданах, прибывших из стран красной зоны, а...
 
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