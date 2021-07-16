Источник материала: БT

Одним из ярких событий фестиваля станет акция МВД "За безопасность вместе". Познавательные площадки расскажут об истории белорусской милиции и ее достижениях. Запланированы показательные выступления, спецподразделений ведомства, а также работа кинологов. Подготовлены и фотозоны с милицейскими ретроавтомобилями и сотрудниками в форме прошлых лет, но главное - в центре внимания - безопасность.

Красивым завершением праздничной программы 18 июля станет акция "За Беларусь!". Колонна современных и ретроавтомобилей милиции с государственными флагами проедет по центру города к Летнему амфитеатру.





Читайте также:





