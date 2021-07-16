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Одним из ярких событий "Славянского базара" станет акция МВД "За безопасность вместе"
16.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Одним из ярких событий фестиваля станет акция МВД "За безопасность вместе". Познавательные площадки расскажут об истории белорусской милиции и ее достижениях. Запланированы показательные выступления, спецподразделений ведомства, а также работа кинологов. Подготовлены и фотозоны с милицейскими ретроавтомобилями и сотрудниками в форме прошлых лет, но главное - в центре внимания - безопасность.
Красивым завершением праздничной программы 18 июля станет акция "За Беларусь!". Колонна современных и ретроавтомобилей милиции с государственными флагами проедет по центру города к Летнему амфитеатру.
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Одним из ярких событий фестиваля станет акция МВД "За безопасность вместе". Познавательные площадки расскажут об истории белорусской милиции и ее достижениях....
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