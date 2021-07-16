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Зампредседателя ГПК проведет 17 июля прямую телефонную линию
16.07.2021 10:55 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Госпогранкомитета генерал-майор Игорь Печень проведет 17 июля прямую телефонную линию. Об этом БЕЛТА сообщили в ГПК.
Вопросы и предложения можно озвучить, позвонив с 9.00 до 12.00 по телефону в Минске (8017) 253-31-76.-0-
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Вопросы и предложения можно озвучить, позвонив с 9.00 до 12.00 по телефону в Минске (8017) 253-31-76.
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