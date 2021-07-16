Число электромобилей в Беларуси увеличилось до 4 тыс. - Каранкевич

Источник материала: БелТА

16 июля, Смолевичский район /Корр. БЕЛТА/. Число электромобилей в Беларуси увеличилось до 4 тыс. Об этом сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич сегодня во время мероприятия к Дню электротранспорта в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", передает корреспондент БЕЛТА.

"По последним данным, количество электромобилей в Беларуси достигло 4 тыс. За первое полугодие 2021 года в нашу страну ввезено 2112 электромобилей - это чуть больше, чем за весь прошлый год (в 2020 году ввезено 1810 авто). Растет объем потребления электроэнергии зарядными станциями для электромобилей - за пять месяцев текущего года он составил 3,8 млн кВт.ч, что на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал глава Минэнерго.

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