В магистратуру БГУ приняты 535 человек

Источник материала: БелТА

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ состоялось зачисление в магистратуру на бюджетную и платную формы обучения на основные факультеты, в Институт теологии и Международный государственный экологический институт им. А.Д.Сахарова. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

На дневную бюджетную форму зачислен 381 магистрант (в 2020 году - 383). Здесь конкурс остался на уровне прошлого года и составил 1,2 человека на место.

Без экзаменов приняты 17 человек, среди которых 14 иностранных граждан по межправительственным соглашениям и грантам Беларуси и три лауреата специального фонда Президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.

Среди зачисленных 95 человек окончили университеты с отличием.

На заочную бюджетную форму приняты 58 магистрантов (в 2020-м - 46) при конкурсе 1,5 человека на место (в 2020-м - 1,7). На дневную платную форму зачислены 77 магистрантов (в 2020-м - 98), на заочную платную форму - 19 (в 2020-м - 23).

Прием на платную форму обучения на специальности второй ступени Института бизнеса БГУ продолжается по 21 августа.-0-