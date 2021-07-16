БГУИР наградит 20 июля абитуриентов - победителей интернет-конкурса

Источник материала: БелТА

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первый день подачи документов, 20 июля, ректор БГУИР Вадим Богуш вручит фирменные университетские байки абитуриентам - победителям конкурса "Поступай, как…". Конкурс проходил в социальной сети с 1 по 14 июля. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Впервые подводим итоги такого конкурса в одной из популярных молодежных социальных сетей. Условия были просты: подписаться на аккаунт BSUIR (@bsuir) и снять видео на тему "Поступай, как…", - рассказала начальник отдела сопровождения приемной комиссии Полина Соколовская. - Кстати, это одноименное название слогана нынешней приемной кампании в БГУИР. В результате отобрали три работы, их авторы получат практически готовый образ на 1 сентября, если станут студентами БГУИР".

Организация подобного конкурса и награждение планируются и в следующем году.

Приемная кампания в БГУИР-2021, как и в других вузах, стартует 20 июля. Абитуриенты БГУИР в этом году сэкономят время при подаче документов. В личном кабинете можно ввести всю необходимую информацию (оценки документа о среднем образовании, результаты ЦТ, льготы) и записаться на конкретное время подачи документов.

Абитуриенты БГУИР в этом году смогут поступить на вновь открытые востребованные специальности: "квантовые информационные системы", "инфокоммуникационные технологии" и "радиоэлектронные системы". Набор пройдет на бюджетную и платную формы обучения. При приеме документов можно подать сразу два заявления - на бюджет и платное. При этом перечень специальностей, их количество и приоритет может быть разным для двух заявлений. При непоступлении на бюджет заявление будет учтено в конкурсе на платное обучение. Дополнительного визита не потребуется.

Абитуриенты БГУИР, поступившие на первый курс дневного отделения, вне зависимости на бюджет или платное, все будут заселены в общежитие.-0-