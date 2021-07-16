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ГАИ напоминает о правилах безопасности в жаркую погоду

16.07.2021 11:35 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД столицы на улице Ваупшасова раздавали водителям питьевую воду и напоминали правила безопасности в жаркую погоду. Об этом БЕЛТА сообщила госавтоинспектор ОГАИ Партизанского РУВД Минска Анна Тиханович.

Автолюбителям инспекторы дали несколько советов. В частности, в жаркую погоду водителям желательно отказать от управления авто. Если это невозможно, то лучше спланировать свой маршрут на утреннее или вечернее время, когда жара чуть отступает.

Сейчас особенно тщательно стоит проверять систему охлаждения двигателя. Лучше предварительно проветрить салон и запастись водой.

"Если в дороге почувствовали недомогание - остановитесь, выпейте воды, умойтесь. Примите лекарства, если потребуется. При этом откажитесь от управления, пока состояние не улучшится. Ни в коем случае нельзя оставлять в авто детей и своих питомцев", - добавили в ГАИ.-0-

https://www.youtube.com/embed/l1UIfPtMUHU?rel=0

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Теги: Минск
 
 
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Автолюбителям инспекторы дали несколько советов. В частности, в жаркую погоду водителям желательно отказать от управления авто. Если это невозможно, то лучше...
 
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