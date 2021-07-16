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Очередное заседание Конституционной комиссии состоится 21 июля

16.07.2021 11:35 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередное заседание Конституционной комиссии состоится 21 июля, сообщили БЕЛТА в рабочей группе по информационному обеспечению деятельности Конституционной комиссии.

На заседании будут подведены итоги работы Конституционной комиссии по разработке предложений по изменению Конституции Республики Беларусь.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На заседании будут подведены итоги работы Конституционной комиссии по разработке предложений по изменению Конституции Республики Беларусь.
 
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