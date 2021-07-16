|
Очередное заседание Конституционной комиссии состоится 21 июля
16.07.2021 11:35 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередное заседание Конституционной комиссии состоится 21 июля, сообщили БЕЛТА в рабочей группе по информационному обеспечению деятельности Конституционной комиссии.
На заседании будут подведены итоги работы Конституционной комиссии по разработке предложений по изменению Конституции Республики Беларусь.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На заседании будут подведены итоги работы Конституционной комиссии по разработке предложений по изменению Конституции Республики Беларусь.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)