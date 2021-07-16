В Беларуси спасатели стали чаще выезжать на помощь заблудившимся в лесу

Источник материала: БT

Спасатели стали чаще выезжать на помощь заблудившимся в лесу. Исследовать развилки и просеки им помогает спецтехника: квадроциклы, дроны, GPS-трекеры. Чаще всего теряются пожилые люди, а также те, кто пренебрегает простыми правилами безопасности. Перед походом в лес советуют сообщить о своем маршруте родным и обязательно взять с собой заряженный мобильный телефон.

Тем же, кто потерялся, рекомендуется не паниковать. Найти ближайшую дорогу или реку - они помогут выйти из лесного массива.





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