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В Беларуси спасатели стали чаще выезжать на помощь заблудившимся в лесу
16.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Спасатели стали чаще выезжать на помощь заблудившимся в лесу. Исследовать развилки и просеки им помогает спецтехника: квадроциклы, дроны, GPS-трекеры. Чаще всего теряются пожилые люди, а также те, кто пренебрегает простыми правилами безопасности. Перед походом в лес советуют сообщить о своем маршруте родным и обязательно взять с собой заряженный мобильный телефон.
Тем же, кто потерялся, рекомендуется не паниковать. Найти ближайшую дорогу или реку - они помогут выйти из лесного массива.
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Спасатели стали чаще выезжать на помощь заблудившимся в лесу. Исследовать развилки и просеки им помогает спецтехника: квадроциклы, дроны, GPS-трекеры. Чаще всего...
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