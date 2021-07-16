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МВД: информация о минировании учреждений и организаций не подтверждается

16.07.2021 13:03 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси снова рассылается спам о минировании организаций и учреждений - информация не подтверждается. Такую информацию разместила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Десятки писем о минировании пришли сегодня на электронные адреса различных организаций и учреждений. На места выбывают все экстренные службы, предпринимаются необходимые меры безопасности. Работа саперно-пиротехнических групп продолжается. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, связанные с предпринятыми мерами безопасности. Благодарим за проявленное терпение и понимание", - говорится в сообщении.

В МВД также напомнили, что за заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В МВД также напомнили, что за заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.
 
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