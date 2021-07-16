Что будет с независимыми СМИ и организациями?

По мнению многих экспертов, в Беларуси уже давно всё плохо со свободой прессы, а гражданское общество находится под стабильным давлением. Но такой атаки, как сейчас, в стране еще не было.

Ее называют "попыткой заглушить голос негосударственных медиа", "фактическим запретом на профессию", "информационным вакуумом и уничтожением гражданского общества".

Что произошло

Минувшая неделя отметилась самыми большими репрессиями против независимых СМИ и гражданского общества: силовики пришли за журналистами, правозащитниками и политиками.

За это время власти закрыли корпункт «Еврорадио», провели обыски в редакциях «Наша Ніва» (издание недоступно), «Брестская газета», Intex-Press, «Медыя-Палессе», «Информ-прогулка», «Ганцавіцкі час», у сотрудников сайта Orsha.eu. В заключении находятся 29 сотрудников и представителей СМИ.

14 и 15 июля пришли к правозащитникам, политикам и другим общественным организациям, активистам. Разговор может идти о до 30 затронутых репрессиями организациях. 11 человек, которые не были освобождены до этого момента, признаны политзаключенными.

Ситуация с медиа

Нынешнюю ситуацию зампредседателя Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Олег Агеев на пресс-конференции о преследовании СМИ назвал тяжелейшим периодом за всю историю развития белорусских СМИ. «Власти стараются подавить и заглушить голос независимых медиа в стране», - считает Агеев.

По подсчетам БАЖ, новая волна репрессий затронула десять редакций независимых медиа, семь человек были задержаны, четверо из них - сотрудники «Нашей Нiвы» - до сих пор находятся под стражей (и также признаны политзаключенными).

Всего с начала года зафиксировано 87 задержаний и 107 обысков, 6 фактов применения насилия в отношении журналистов во время исполнения ими своих профессиональных обязанностей. 21 раз журналисты отбывали административный арест и 38 раз им назначался штраф на общую сумму более 20 тысяч евро (информация каждый день обновляется).

«Наша ніва», «Еўрарадыё» говорят о релокации. Главный редактор «Еўрарадыё» Павел Свердлов пояснил, что они ищут возможность перевезти сотрудников за рубеж. О вынужденном отъезде говорила и директор «Нашей Нiвы» Анастасия Ровда. По ее мнению, в Беларуси фактически введен запрет на профессию.

Ситуация с региональными независимыми медиа не менее сложная. Редактор спецпроектов Ирина Новик заявила, что обыски фактически лишили регионы независимой прессы. «На наших глазах происходит формирование информационного вакуума», - сказала она.

«Журналистика - это миссия, а не рядовая работа. Мы теперь не вполне себе хозяева, мы служим обществу, надо продолжать работать, мы не имеем морального права останавливаться», - сказал Свердлов.

Его поддержала менеджер Zerkalo.io (проекта части команды Tut.by) Александра Пушкина, которая подчеркнула, что независимые СМИ должны продолжать работать.

Усиление репрессий в отношении СМИ

Репрессии в отношении представителей СМИ становятся все более жесткими, считает политолог Валерий Карбалевич.

«Прежде всего, здесь действует инстинкт самосохранения власти, которая все еще не чувствует себя в безопасности. Также это реакция на западные экономические санкции. Есть и вполне рациональные мотивы. Это стремление запугать общество. Тем более что такая тактика работает», - написал он в своем телеграм-канале.

Расчет, по его мнению, «делается на то, что таким образом властям удастся переломить ситуацию в свою пользу, на информационном поле начнут доминировать государственные СМИ». «Сейчас сложно сказать, насколько такая стратегия сработает. Но вряд ли возможно в эпоху интернета вернуть тоталитарные практики контроля над духовной жизнью общества», - добавил эксперт.

«Завершающая стадия уничтожения гражданского общества»

Подобным образом оценивают эксперты давление на правозащитников, общественные организации, партии и активистов: обыски и задержания 14-15 июля.

"Зачисткой политического поля" назвал происходящее аналитик Игорь Тышкевич. Эксперт считает это подготовкой к презентации новой редакции конституции: «Для белорусских властей крайне важно, чтобы в будущем референдуме было лишь два варианта выбора: старая конституция от Лукашенко либо новая конституция от Лукашенко». Поэтому избавляются от возможных инициаторов других вариантов поправок, аналитиков, которые могут критиковать и правозащитников, способных отслеживать репрессии если начнутся протесты.

Второй фактор, как считает Тышкевич, это российский вектор. «Путин додавливает несколько очень важных для себя направлений - таможня, энергетика. Не удивлюсь, если вновь заговорят о единой валюте как новой цели. И тут вновь задача не допустить выступлений (как на улицах, так и в информационном пространстве) против таких "инициатив"», - добавил аналитик.

«Август будет динамичным и тревожным», - заключил эксперт.

Сегодня, 16 июля, силовики пришли к 11 сотрудникам «Белсата: Галине Абакунчик, Глебу Лободенко, Игорю Ильяшу, Павлу Можейко, Алексею Кайрису, Анне Голете и другим, а также к Валентину Жданко и Инне Студинской из «Радыё Свабода».

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