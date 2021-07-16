Основания для дружбы и партнерства России и Беларуси формировались веками - мнение

Источник материала: БелТА

16 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Наша общая история, наша культура и общие ценности однозначно транслируют необходимость дальнейшей интеграции и тесного сотрудничества в формате Союзного государства - основания для нашей дружбы и партнерства формировались веками. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА председатель Российского союза молодежи (РСМ) Павел Красноруцкий перед началом конференции Российско-Белорусского союза молодежи.

"Наша задача сейчас - беречь это ценное наследие и развивать его согласно вызовам современности, обстановке в мире и в разных отраслях. Это больше чем просто сотрудничество. Это дружба и даже родственная связь. И это именно та среда, в которой можно быть уверенными в поддержке и чувствовать надежное плечо. Причем на уровне общественных организаций мы это единство и общность ценностей ощущаем очень хорошо. И для этого не нужны какие-то меры государственного регулирования. Это уже наш ресурс, наследие, это данность. Базируясь на этом мощном фундаменте, можно эффективно решать задачи, в том числе и в области государственной молодежной политики двух стран", - подчеркнул Павел Красноруцкий.

Он добавил, что Российско-Белорусский союз молодежи - это организация, которая очень хорошо демонстрирует принципы функционирования Союзного государства. "Мы сохраняем автономность двух крупнейших молодежных организаций России и Беларуси и при этом создаем условия для развития и самореализации нашей молодежи, используя ресурсы, практики и возможности обеих сторон. Для нашего партнерства есть вполне понятные исторические и культурологические основания. И в свою очередь у этого сотрудничества огромный потенциал, который должен работать на благо молодежи двух стран. Сейчас мы вошли в процесс модернизации совместной работы, чтобы вести ее, учитывая запросы и потребности современной молодежи, а также актуальные задачи государственной молодежной политики", - резюмировал председатель РСМ.

Отчетно-выборная конференция "Молодежь за Союзное государство" международного союза общественных объединений "Российско-Белорусский союз молодежи" (РБСМ) проходит сегодня на базе Витебского филиала РУП "Белтелеком" во время Дней молодежи в рамках XXX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". В мероприятии участвуют около 40 человек: делегаты конференции - представители Российского союза молодежи, БРСМ, в том числе Республиканской студенческой коллегии и Совета лидеров работающей молодежи Минска, а также Белорусского комитета молодежных организаций, Молодежного парламента при Совете Республики Национального собрания Беларуси, представители Постоянного комитета Союзного государства, депутаты Палаты представителей Беларуси и Госдумы России. Почетным гостем является госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Делегаты рассмотрят на конференции вопросы деятельности Исполнительного комитета, избрания его членов, сопредседателей и другие, а также определят нишевые направления, по которым будет работать первая молодежная организация Союзного государства.

РБСМ был учрежден в мае 2000 года, он действует на территории двух братских стран. Это союз общероссийской общественной организации "Российский союз молодежи" и общественного объединения "Белорусский республиканский союз молодежи". Деятельность РБСМ направлена на развитие российско-белорусского молодежного сотрудничества. Под патронажем международного союза все эти годы реализовывались такие проекты, как фестивали "Русская зима", "Молодежь за Союзное государство", лагерь "Бе-La-Русь", межвузовский конкурс грации и артистического мастерства "Королева Весна" (теперь "Королева студенчества") и многие другие.-0-