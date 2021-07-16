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36°С ожидается в выходные в Беларуси

16.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь ждут еще одни жаркие выходные. В субботу и воскресенье снова оранжевый уровень опасности. Завтра по всей территории ожидается до плюс 36, местами с дождем. Ночной максимум - от 17 до 22 градусов.

Есть и освежающие новости. В Беларусь начнет поступать более прохладная воздушная масса, и в начале следующей недели градус начнет понижаться до плюс 29.


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Беларусь ждут еще одни жаркие выходные. В субботу и воскресенье снова оранжевый уровень опасности. Завтра по всей территории ожидается до плюс 36, местами с дождем....
 
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