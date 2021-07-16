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36°С ожидается в выходные в Беларуси
16.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Беларусь ждут еще одни жаркие выходные. В субботу и воскресенье снова оранжевый уровень опасности. Завтра по всей территории ожидается до плюс 36, местами с дождем. Ночной максимум - от 17 до 22 градусов.
Есть и освежающие новости. В Беларусь начнет поступать более прохладная воздушная масса, и в начале следующей недели градус начнет понижаться до плюс 29.
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Беларусь ждут еще одни жаркие выходные. В субботу и воскресенье снова оранжевый уровень опасности. Завтра по всей территории ожидается до плюс 36, местами с дождем....
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