36°С ожидается в выходные в Беларуси

Источник материала: БT

Беларусь ждут еще одни жаркие выходные. В субботу и воскресенье снова оранжевый уровень опасности. Завтра по всей территории ожидается до плюс 36, местами с дождем. Ночной максимум - от 17 до 22 градусов.

Есть и освежающие новости. В Беларусь начнет поступать более прохладная воздушная масса, и в начале следующей недели градус начнет понижаться до плюс 29.





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