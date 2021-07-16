﻿ Не стало экс-руководителя Белавиа А. Гусарова. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Не стало экс-руководителя Белавиа А. Гусарова

16.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Сегодня ночью не стало Анатолия Гусарова. Экс-руководитель Белавиа ушел из жизни на 73 году после продолжительной болезни. Анатолий Гусаров возглавлял белорусскую авиакомпанию 25 лет с года ее основания до начала этого февраля, затем продолжал трудиться на благо авиакомпании в качестве советника гендиректора. В гражданской авиации прослужил 49 лет, начинал простым инженером на заводе. Анатолий Гусаров отмечен многочисленными госнаградами.


Читайте также:



 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня ночью не стало Анатолия Гусарова. Экс-руководитель Белавиа ушел из жизни на 73 году после продолжительной болезни. Анатолий Гусаров возглавлял белорусскую...
 
Новости дня
Новости общества
 
Город мастеров в Витебске собрал почти 300 народных умельцев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by