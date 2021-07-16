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Не стало экс-руководителя Белавиа А. Гусарова
16.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня ночью не стало Анатолия Гусарова. Экс-руководитель Белавиа ушел из жизни на 73 году после продолжительной болезни. Анатолий Гусаров возглавлял белорусскую авиакомпанию 25 лет с года ее основания до начала этого февраля, затем продолжал трудиться на благо авиакомпании в качестве советника гендиректора. В гражданской авиации прослужил 49 лет, начинал простым инженером на заводе. Анатолий Гусаров отмечен многочисленными госнаградами.
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Сегодня ночью не стало Анатолия Гусарова. Экс-руководитель Белавиа ушел из жизни на 73 году после продолжительной болезни. Анатолий Гусаров возглавлял белорусскую...
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