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Город мастеров в Витебске собрал почти 300 народных умельцев
16.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
С самого утра на "Славянском базаре" кипит фестивальная жизнь. Раньше всех гостей приглашает Город мастеров. В этом году проект собрал почти 300 ремесленников. Изделия из соломы и дерева, глины, стекла, кожи и металла, вышивка, куклы, ткачество... Народные мастера из Беларуси, России, Украины знакомят гостей фестиваля с художественными ремеслами. Впервые в Город мастеров приехали представители Дагестана. Они предлагают сувениры из серебра и ковры ручной работы. Среди торговых рядов по традиции можно встретить именитых гостей фестиваля. У каждого артиста есть сувенир, купленный на "Славянском базаре".
Искусство между небом и землей
В эти минуты на улицах города начинаются представления в исполнении участников фэста "На семи ветрах". Мосты, скверы и даже водная гладь Западной Двины стали площадками для их творчества.
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С самого утра на "Славянском базаре" кипит фестивальная жизнь. Раньше всех гостей приглашает Город мастеров. В этом году проект собрал почти 300 ремесленников....
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