15 июля официально стартовал Фестиваль искусств в Витебске

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Официальный старт фестиваля искусств был дан накануне вечером. Со сцены звучали хиты почти от 7 десятков артистов и 3 братских языка - белорусский, русский, украинский. О славянском единстве и белорусском миролюбии с большой сцены еще раз напомнит Президент. Быть на церемонии открытия - это многолетняя традиция Александра Лукашенко.

Позывные фестиваля в этом году звучат до воскресенья.





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