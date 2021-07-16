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15 июля официально стартовал Фестиваль искусств в Витебске

16.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Официальный старт фестиваля искусств был дан накануне вечером. Со сцены звучали хиты почти от 7 десятков артистов и 3 братских языка - белорусский, русский, украинский. О славянском единстве и белорусском миролюбии с большой сцены еще раз напомнит Президент. Быть на церемонии открытия - это многолетняя традиция Александра Лукашенко.

Позывные фестиваля в этом году звучат до воскресенья.


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Официальный старт фестиваля искусств был дан накануне вечером. Со сцены звучали хиты почти от 7 десятков артистов и 3 братских языка - белорусский, русский,...
 
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