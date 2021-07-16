Скорректирован порядок ведения единого реестра административно-территориальных единиц Беларуси

Источник материала: БелТА

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по имуществу утвердил инструкцию о порядке ведения единого реестра административно-территориальных и территориальных единиц Беларуси, их регистрации и учета, а также изменений административно-территориального устройства страны. Это предусмотрено постановлением Госкомимущества от 22 апреля 2021 года №9, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

Реестр ведет республиканская организация на основании заключенного с Госкомимуществом договора. Реестр включает базу данных, архив и цифровую карту. В базе данных содержится информация о наименовании объекта регистрации и учета на русском и белорусском языках (при наличии), административном подчинении административно-территориальных (АТЕ) и территориальных единиц (ТЕ), наименовании административного центра (при наличии); площади и границах АТЕ, ТЕ, численности населения (при наличии информации).

База данных и цифровая карта реестра ведутся на электронном носителе информации, архив - на бумажном или электронном носителях. Ведется реестр на русском или белорусском языках.

Сведения реестра общедоступны. Они могут предоставляться любому лицу в объеме и порядке, установленных инструкцией в соответствии с законодательством об информации, информатизации и защите информации.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-