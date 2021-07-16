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Изменения в законы по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя укрепляют нацбезопасность - депутат

16.07.2021 16:23 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принятие закона "Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя" сокращает те риски, вызовы и угрозы, которые могут существовать в определенный период для национальной безопасности нашего государства, заявил журналистам член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Евгений Зайцев, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Основной целью закона "Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя" является наделение государственных органов, иных организаций и должностных лиц определенными функциями и обязанностями при введении чрезвычайного или военного положения в стране. Также определены правовые основы для действий всех сил и средств, которые могут привлекаться для реализации тех мер, которые предусмотрены введением чрезвычайного или военного положения. Принятие данного закона сокращает те риски, вызовы и угрозы, которые могут существовать в определенный период для национальной безопасности нашего государства", - сказал Евгений Зайцев.

По его словам, в законе четко определены те моменты, при каких условиях может вводиться чрезвычайное и военное положение.

"Принятие данного закона - это защита суверенитета и конституционной целостности страны, покой на наших улицах, возможность спокойно жить, развиваться и не бояться того, что различные призывы или различного рода деструктивные силы смогут каким-то образом изменить ситуацию в нашей стране", - отметил парламентарий.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Основной целью закона "Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя" является наделение государственных органов, иных...
 
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