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В Беларуси более 28% работников получают зарплату Br1-1,5 тыс.

16.07.2021 16:23 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Согласно данным о медианной заработной плате за май 2021 года, более 28% работников в Беларуси получали зарплату от Br1 тыс. до Br1,5 тыс., сообщили БЕЛТА в Белстате.

Важно учитывать, что в данную статистику не идут показатели микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности.

Медианная зарплата - это показатель, который отражает сумму в центре зарплатного ряда и делит его на две равные части (половина работников имеют заработок меньше этого значения, половина - больше). Данные о медианной зарплате работников в Беларуси по видам экономической деятельности публикуются дважды в год: по итогам за май и за ноябрь. Если в ноябре 2020 года ее размер составлял Br944,4, то в мае 2021-го - Br1018,4.

Не следует путать медианную зарплату со средней по стране. Показатель номинальной начисленной средней зарплаты за май 2021 года, по данным Белстата, составлял Br1419,6.

Распределение численности работников по размерам начисленной заработной платы сложилось следующим образом: до Br300 получали 1,3% работников, от Br300,1 до Br400 - 1,6%, от Br400,1 до Br1000 - 6,5+7,5+16,1+15,7=45,8%. Довольно высокий процент - 28,2% - работников, чей заработок составил от Br1000,1 до Br1500. Выше этой суммы, но в пределах Br2000, получали 12,1% работников. Еще больше - до Br3000 - 7,1%, до Br5000 - 2,5%, до Br7000 - 0,7%, до Br10000 - 0,4% и выше этой суммы - 0,3%.

По видам экономической деятельности размеры медианной зарплаты распределяются по величине, в основном аналогично средней зарплате. Наибольшие показатели в горнодобывающей промышленности - Br2247,6, производстве кокса и продуктов нефтепереработки - Br1777,3, производстве химических продуктов - Br1749, деятельности трубопроводного транспорта - Br1592,9, воздушного транспорта - Br1573,6.

При этом сферу информационных технологий и деятельность в области информационного обслуживания отличает более высокий размер медианной зарплаты (Br4165,7), поскольку процент получающих выше среднего в этой отрасли больше. Наиболее низкие показатели в таких сферах, как творчество, спорт, развлечения и отдых - Br663,4, рыболовство и рыбоводство - Br699,7, предоставление прочих видов услуг - Br737,1, образование - Br775,9, деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг - Br795,3, услуги по временному проживанию и питанию - Br817,6.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Важно учитывать, что в данную статистику не идут показатели микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности.
 
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