В Беларуси продолжается комплекс мер по зачистке от радикально настроенных лиц - КГБ

Источник материала: БелТА

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси продолжается комплекс мер по зачистке от радикально настроенных лиц. Об этом сегодня сообщил журналистам заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек, передает корреспондент БЕЛТА.

"Комитетом государственной безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом и другими правоохранительными органами продолжается комплекс мероприятий по зачистке от радикально настроенных лиц. У наиболее активных подписчиков деструктивных Telegram-каналов, таких как ОГСБ, "Буслы ляцяць", Exomon и других, в отношении которых имелась оперативная информация о причастности к экстремистской деятельности, проведены обыски. Изъято травматическое оружие, боеприпасы, наркотические средства, нацистская символика и атрибутика", - рассказал Константин Бычек.

По его словам, в отношении отдельных лиц добыты доказательства их причастности к совершению уголовно наказуемых деяний. "Таких как организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и участие в них, а также разжигание социальной вражды или розни", - отметил замначальника.-0-