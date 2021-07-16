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Прогноз погоды на 17 июля
16.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Синоптическая ситуация в Беларуси: погоду в Беларуси продолжит определять очень теплая неустойчивая воздушная масса.
Внимание!
Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении (оранжевый уровень опасности)!
Днем 17 июля (суббота) максимальная температура воздуха во многих районах республики достигнет +30 +34 °С, местами +35 +36 °С.
18 июля (воскресенье) по юго-востоку страны сохранится жаркая погода.
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Синоптическая ситуация в Беларуси: погоду в Беларуси продолжит определять очень теплая неустойчивая воздушная масса. Внимание! Предупреждение о...
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