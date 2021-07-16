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Соломенные герои червенской мастерицы Т. Шелупенко гостят на "Славянском базаре" в Витебске

16.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Середина июля - самое время для заготовки соломки  для будущих сувениров в традиционном белорусском стиле.  Соломенные герои из Червенского района - частые гости республиканских фестивалей и конкурсов. Автор этих изделий - местная знаменитость - мастер народного творчества  с 15-летним стажем Тамара Шелупенко. В Доме ремесел  деревни  Войнилово  она проводит мастер-классы для детей и взрослых  по соломоплетению. Новый урожай из злаковых стеблей сортирует для работы в разных техниках.


В эти дни  соломенные герои червенской мастерицы гостят в Витебске. Они - участники областного праздника - конкурса народной игрушки и куклы "Забава-2021",  который проводится в рамках XXX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".



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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Середина июля - самое время для заготовки соломки  для будущих сувениров в традиционном белорусском стиле.  Соломенные герои из Червенского района - частые гости...
 
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