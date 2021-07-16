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Соломенные герои червенской мастерицы Т. Шелупенко гостят на "Славянском базаре" в Витебске
16.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСередина июля - самое время для заготовки соломки для будущих сувениров в традиционном белорусском стиле. Соломенные герои из Червенского района - частые гости республиканских фестивалей и конкурсов. Автор этих изделий - местная знаменитость - мастер народного творчества с 15-летним стажем Тамара Шелупенко. В Доме ремесел деревни Войнилово она проводит мастер-классы для детей и взрослых по соломоплетению. Новый урожай из злаковых стеблей сортирует для работы в разных техниках.
В эти дни соломенные герои червенской мастерицы гостят в Витебске. Они - участники областного праздника - конкурса народной игрушки и куклы "Забава-2021", который проводится в рамках XXX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".
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Середина июля - самое время для заготовки соломки для будущих сувениров в традиционном белорусском стиле. Соломенные герои из Червенского района - частые гости...
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