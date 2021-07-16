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На "Славянском базаре" водную гладь Западной Двины украшают участники феста "На семи ветрах"

16.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Витебск продолжает жить в ритме фестиваля. В международном пресс-центре  проходят встречи со звездами. В выставочных залах сразу два вернисажа. В эти минуты начинают борьбу за награды  участники третьего  Международного танцевального проекта Dream Dance Fest,  а скверы, мосты и даже реку  Западная Двина  в качестве сценических площадок выбрали артисты  уличного искусства. 

Ольга Масловская сейчас находится на прямой связи.

С самого утра на разных площадках - а их у "Славянского базара" больше десяти - идут репетиции, встречи со звездами, вернисажи. 

Чтобы стать участником фестиваля, достаточно выйти на улицы города. Седьмой год в дни музыкального праздника в Витебск приезжают перформеры, уличные театры, коллективы, чье творчество шире стен концертных залов. Мосты, улицы, скверы, площади, а в этом году еще и водную гладь Западной Двины своими шоу украшают участники феста "На семи ветрах". 

Одна из фестивальных традиций - дождь. Он неизменный спутник "Славянского базара в Витебске". Однако в этот раз синоптики прогнозируют только аномальные для северной столицы Беларуси плюс 32. На выручку пришли спасатели. С периодичностью в час расчеты МЧС организовывают перфоманс "дождь по расписанию". 

Ночью - концерт "Золотой хит", а пока вопросы от журналистов Алисе Мон, Ирине Шведовой и солистам группы "Дискомафия". 

Кстати, на юбилейном фестивале корреспондентом может стать каждый. Организаторы "Славянского базара" пригласили всех поучаствовать в документальном проекте «Один день из жизни фестиваля». Лучшие снимки презентуют в день закрытия форума. 

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Теги: Новости, Витебск
 
 
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Витебск продолжает жить в ритме фестиваля. В международном пресс-центре  проходят встречи со звездами. В выставочных залах сразу два вернисажа. В эти минуты...
 
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